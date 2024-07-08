В Ижевске задержан подозреваемый в краже 45 тысяч рублей с автомойки самообслуживания

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обокрали автомойку самообслуживания. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На место прибыли стражи порядка. Им удалось установить, что на протяжении нескольких ночей подряд к автомату оплаты подходил мужчина, который взламывал терминал и похищал имеющиеся там средства. Сумма похищенного составила 45 тысяч рублей.

Вскоре удалось задержать 23-летнего подозреваемого, который нигде не работал и ранее был судим. «Вырученные» средства он тратил на личные нужды. Теперь по статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.