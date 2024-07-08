Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

В Ижевске задержан подозреваемый в краже 45 тысяч рублей с автомойки самообслуживания

12:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске задержан подозреваемый в краже 45 тысяч рублей с автомойки самообслуживания
12:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
640
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража
Фото: ИА «Сусанин»
640
0

По версии следствия, мужчина вытащил деньги из аппарата приёма оплаты. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обокрали автомойку самообслуживания. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

На место прибыли стражи порядка. Им удалось установить, что на протяжении нескольких ночей подряд к автомату оплаты подходил мужчина, который взламывал терминал и похищал имеющиеся там средства. Сумма похищенного составила 45 тысяч рублей. 

Вскоре удалось задержать 23-летнего подозреваемого, который нигде не работал и ранее был судим. «Вырученные» средства он тратил на личные нужды. Теперь по статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

12:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
640
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража