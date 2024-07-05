На ижевском оружейном производстве концерна «Калашников» пустили в работу новую гальваническую линию 

Ижевск. Удмуртия. На оружейном производстве концерна «Калашников» в Ижевске запустили современную гальваническую линию. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Оборудование отечественное. Линия состоит из нескольких десятков ванн, которые позволяют в разы увеличить объемы производства оцинкованных и кадрированных деталей. Процесс полностью автоматизирован.

«Кроме того, его внедрение сокращает потребление воды, снижает показатели вредных выбросов, повышает энергоэффективность и, что важно, полностью исключает взаимодействие оператора с химическими элементами», — говорится в сообщении.