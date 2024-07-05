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На ижевском оружейном производстве концерна «Калашников» пустили в работу новую гальваническую линию 

17:55, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На ижевском оружейном производстве концерна «Калашников» пустили в работу новую гальваническую линию 
17:55, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
207
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"
Фото: ИА «Сусанин»
207
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Всё оборудование отечественного производства.

Ижевск. Удмуртия. На оружейном производстве концерна «Калашников» в Ижевске запустили современную гальваническую линию. Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Оборудование отечественное. Линия состоит из нескольких десятков ванн, которые позволяют в разы увеличить объемы производства оцинкованных и кадрированных деталей. Процесс полностью автоматизирован. 

«Кроме того, его внедрение сокращает потребление воды, снижает показатели вредных выбросов, повышает энергоэффективность и, что важно, полностью исключает взаимодействие оператора с химическими элементами», — говорится в сообщении. 

17:55, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
207
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"