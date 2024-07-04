В балезинской питьевой воде выявлено превышение гигиенических нормативов 

Балезино. Удмуртия. В Балезино проведён мониторинг качества питьевой воды в распределительной сети посёлка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Анализ показал, что в пробах превышены гигиенические нормативы по показателям цветности, мутности и железу. Вирусов обнаружить не удалось. Ресурсоснабжающей организации выдано предостережение о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства, а также предписание о проведении промывки и дезинфекции распределительных систем водоснабжения.

«Управление настоятельно рекомендует жителям Балезинского района в целях профилактики инфекционных заболеваний использовать только кипячёную либо бутилированную воду», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.