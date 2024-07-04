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В балезинской питьевой воде выявлено превышение гигиенических нормативов 

14:40, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В балезинской питьевой воде выявлено превышение гигиенических нормативов 
14:40, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Балезино\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: Анандана Анандана на Unsplash
22
0

Вирусы в пробах не обнаружены.

Балезино. Удмуртия. В Балезино проведён мониторинг качества питьевой воды в распределительной сети посёлка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. 

Анализ показал, что в пробах превышены гигиенические нормативы по показателям цветности, мутности и железу. Вирусов обнаружить не удалось. Ресурсоснабжающей организации выдано предостережение о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства, а также предписание о проведении промывки и дезинфекции распределительных систем водоснабжения.

«Управление настоятельно рекомендует жителям Балезинского района в целях профилактики инфекционных заболеваний использовать только кипячёную либо бутилированную воду», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

14:40, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#ЖКХ