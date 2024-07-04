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Субсидированный авиамаршрут свяжет Иркутск и Ижевск

11:20, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Субсидированный авиамаршрут свяжет Иркутск и Ижевск
11:20, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Иркутск\n#авиация
Фото: ИА «Сусанин»
1271
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Всего Росавиацией утверждены 28 новых субсидированных маршрутов. 

Ижевск. Удмуртия. Из Иркутска в Ижевск запустят субсидированный авиарейс. Об этом сообщает «Интерфакс»

Росавиация утвердила выделение субсидий на осуществление в 2024 году 28 авиамаршрутов. Они свяжут города Сибири, Урала, Поволжья, Юга и Северо-Запада России.

Так, например, субсидированный маршрут свяжет Иркутск и Ижевск.

Напомним, «Ижавиа» в начале июня открыла летнее направление на Байкал, запустив рейсы из Ижевска в Иркутск и обратно. 

11:20, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Иркутск\n#авиация