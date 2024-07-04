Субсидированный авиамаршрут свяжет Иркутск и Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Из Иркутска в Ижевск запустят субсидированный авиарейс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Росавиация утвердила выделение субсидий на осуществление в 2024 году 28 авиамаршрутов. Они свяжут города Сибири, Урала, Поволжья, Юга и Северо-Запада России.

Так, например, субсидированный маршрут свяжет Иркутск и Ижевск.

Напомним, «Ижавиа» в начале июня открыла летнее направление на Байкал, запустив рейсы из Ижевска в Иркутск и обратно.