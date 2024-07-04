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В храме Малой Пурги установили новый иконостас

08:30, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В храме Малой Пурги установили новый иконостас
08:30, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
170
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#храм\n#Малая Пурга
Фото: Александр Деев
170
0

С реализацией помог благотворительный фонд из Петербурга.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге завершилась установка иконостаса в храме в честь святого Архистратига Божия Михаила. Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «Вконтакте».

Иконостас освятят 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Новые иконы написаны художниками Иконописной мастерской «Ижевский Артефакт».

«Это без преувеличения уникальное произведение искусства с глубоким смысловым и духовным содержанием», — написал Александр Деев.

Провести работы удалось благодаря благотворительному фонду имени святого мученика Авраамия Болгарского Чудотворца в Санкт-Петербурге.

08:30, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
170
0
#храм\n#Малая Пурга