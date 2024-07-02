В Ижевске началась повторная обработка зелёных зон от клещей и грызунов

Ижевск. Удмуртия. До конца июля в Ижевске повторно обработают от клещей и мышей 700 га зелёных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчик начал обработку парка «Тишино» и Ярушкинского дендропарка. Работу исполнителя контракта будет контролировать. Если после обработки на территории остаются клещи и грызуны, то подрядчик за свой счёт выполнит её повторно.

Напомни, во второй половине июля в Удмуртии прогнозируется увеличение численности клещей.