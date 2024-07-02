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В Ижевске началась повторная обработка зелёных зон от клещей и грызунов

17:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске началась повторная обработка зелёных зон от клещей и грызунов
17:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Фото: администрация Ижевска
34
0

Подрядчик начал работу в парке «Тишино» и Ярушкинском дендропарке. 

Ижевск. Удмуртия. До конца июля в Ижевске повторно обработают от клещей и мышей 700 га зелёных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчик начал обработку парка «Тишино» и Ярушкинского дендропарка. Работу исполнителя контракта будет контролировать. Если после обработки на территории остаются клещи и грызуны, то подрядчик за свой счёт выполнит её повторно. 

Напомни, во второй половине июля в Удмуртии прогнозируется увеличение численности клещей.

17:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи