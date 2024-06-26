В Ижевске каждый последний четверг месяца будет проходить турнир по настольнику

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запущен ежемесячный турнир по настольнику среди возрастных команд (0+). Первые игры прошли 25 июня на улице Холмогорова. Об этом сообщается в ассоциации дворового хоккея.

Участие в турнире приняли три команды, одна из которых была создана борцом с организованной преступностью, полковником Александром Манаховым. Две другие были сведены на месте.

Турнир продолжится и будет проходить каждый последний четверг месяца в хоккейной коробке у дома №19 по улице Холмогорова. Чтобы принять участие, пишите в группу Ассоциации дворового хоккея.