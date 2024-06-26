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В Ижевске каждый последний четверг месяца будет проходить турнир по настольнику

17:50, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске каждый последний четверг месяца будет проходить турнир по настольнику
17:50, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
462
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#настольник
Фото: Ассоциация дворового хоккея
462
0

Состязания будут проходить среди возрастных игроков. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запущен ежемесячный турнир по настольнику среди возрастных команд (0+). Первые игры прошли 25 июня на улице Холмогорова. Об этом сообщается в ассоциации дворового хоккея.

Участие в турнире приняли три команды, одна из которых была создана борцом с организованной преступностью, полковником Александром Манаховым. Две другие были сведены на месте. 

Турнир продолжится и будет проходить каждый последний четверг месяца в хоккейной коробке у дома №19 по улице Холмогорова. Чтобы принять участие, пишите в группу Ассоциации дворового хоккея

 

17:50, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
462
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#настольник