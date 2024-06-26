Основатель военно-патриотического клуба «Десантник» станет Почётным гражданином Воткинска

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске звание Почётного гражданина города присвоят ещё одному местному жителю. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

26 июня депутаты Гордумы во время тайного голосования единогласно поддержали кандидатуру Вадима Исупова. Он участвовал в войне в Афганистане, и за героизм и мужество был награждён орденом «Красная звезда», медалью «Патриот России», почётными грамотами.

Больше 35 лет назад Вадим Исупов основал в Воткинске военно-патриотический клуб «Десантник». Мужчина объединил мальчишек, начал передавать боевой опыт и нравственные взгляды, а также стал для них примером верности долгу и чести. За все эти годы через клуб прошли более 10 тыс. детей.

Отмечается, что «Десантник» до сих пор существует на общественных началах и постоянно участвует во всех городских мероприятиях. В настоящий момент его члены и Вадим Исупов регулярно собирают и доставляют гуманитарные грузы в зону спецоперации.

Удостоверение о присвоении Почётного звания Вадиму Исупову вручат на Дне города.