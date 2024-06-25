Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид Человек, который построил свой город Лонгрид

В Ижевске начался капитальный ремонт поликлиники Республиканской офтальмологической больницы

12:10, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начался капитальный ремонт поликлиники Республиканской офтальмологической больницы
12:10, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#здравоохранение
Фото: пресс-служба Минздрава УР
300
0

Ранее состояние здания поддерживалось текущим и косметическим ремонтом.

Ижевск. Удмуртия. Поликлинику Республиканской офтальмологии в Ижевске впервые капитально отремонтируют. Здание было построено в 1978 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«За это время капитального ремонта не было. Мы делали текущий, косметический ремонты, но полное обновление началось только сейчас. У нас через поликлинику в день проходит порядка 200 пациентов. Чтобы создать для них более привлекательные условия, но при этом не останавливать оказание медицинской помощи, мы разделили работу на этапы. Сейчас проводится 1 этап», — рассказал главный врач больницы Сергей Иванов.

Работы пройдут в местах ожидания приёма. Строители заменят напольное покрытие на нескользящий керамогранит, стены покроют латексной водостойкой краской, а потолок выполнят из моющейся металлической плитки. Также установят пластиковые двери, обновят входные группы и заменят электрику.

По всей поликлинике подрядчик смонтирует поручни для пациентов, обновит навигацию, заменит пожарные извещатели и светильники. В зонах ожидания появятся новые скамейки и мебель. Планируется, что работы завершатся до конца лета.

12:10, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#здравоохранение