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Ижевские хирурги извлекли осколки из лица военнослужащего ВС РФ

17:15, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские хирурги извлекли осколки из лица военнослужащего ВС РФ
17:15, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#СВО
Фото: Александр Бречалов
1388
0

Мужчина получил минно-взрывное ранение в боях спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. Челюстно-лицевые хирурги 1 РКБ удалили осколки из лица военнослужащего. Пациент получил ранение в ходе проведения СВО. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Осколки изменили форму губ, также ткани подверглись воспалению. Операцию провела заведующая челюстно-лицевым отделением Ольга Баллеева. Самый крупный осколок был размером более 1 см.

Операция прошла успешно. Пациент уже находится дома и чувствует себя хорошо.

17:15, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#СВО