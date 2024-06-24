Ижевские хирурги извлекли осколки из лица военнослужащего ВС РФ

Ижевск. Удмуртия. Челюстно-лицевые хирурги 1 РКБ удалили осколки из лица военнослужащего. Пациент получил ранение в ходе проведения СВО. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Осколки изменили форму губ, также ткани подверглись воспалению. Операцию провела заведующая челюстно-лицевым отделением Ольга Баллеева. Самый крупный осколок был размером более 1 см.

Операция прошла успешно. Пациент уже находится дома и чувствует себя хорошо.