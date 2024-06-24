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В Ижевске проведут курс групповой психотерапии для женщин с репродуктивными трудностями

16:10, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске проведут курс групповой психотерапии для женщин с репродуктивными трудностями
16:10, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#женщины\n#беременность
Фото: unsplash.com (Melissa Askew)
390
0

За 10 занятий девушки обсудят ряд вопросов, связанных с беременностью.

Ижевск. Удмуртия. Для жительниц Ижевска, которые решили стать мамами, но столкнулись с репродуктивными трудностями, проведут курс групповой психотерапии (18+). 

Занятия пройдут в рамках проекта «На пути к родительству» (18+). Его реализует некоммерческая организация «Тёплый дом» при поддержке Фонда президентских грантов.  

Групповая терапия считается одной из самых бережных форм психологической и психотерапевтической работы. 

«На встречах будем работать с такими запросами, как снижение тревог, связанных с беременностью, ЭКО, материнством и ребенком, с уменьшением интенсивности чувства вины, стыда и отчаяния», — пояснила перинатальный психолог, руководитель «Тёплого дома» Ольга Блинова. 

Также женщины научатся находить смыслы и ценности жизни вне материнства и обсудят другие вопросы, связанные с родительством. Отмечается, что благодаря групповой работе участницы получат поддержку в безопасном пространстве. 

На время групповой терапии запланированы 10 встреч в очном формате. Занятия будут длиться по 3,5 часа каждый вторник до 24 сентября. Участие в терапии бесплатное. Первая встреча состоится 23 июля в 17:30 в штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9. 

Количество мест ограничено, поэтому на мероприятие нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. После записи с участником свяжется администратор. 

16:10, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#женщины\n#беременность