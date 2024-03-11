Память героев СВО увековечат в сквере у дворца детско-юношеского творчества в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится мемориал памяти героев специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В составлении технического задания примет участие профессиональный архитектор. Также пройдёт конкурс на лучший эскиз памятника. В его создании будет учитываться мнение родных и близких военнослужащих.

Ранее глава Удмуртии встречался с вдовами и участниками СВО. Тогда было предложено организовать памятное место в Ижевске. Для этого был выбран сквер возле Дворца детско-юношеского творчества, где уже установлен мемориал «Слава ВДВ», а также памятники войнам-интернационалистам и участникам СВО.