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Память героев СВО увековечат в сквере у дворца детско-юношеского творчества в Ижевске

10:15, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Память героев СВО увековечат в сквере у дворца детско-юношеского творчества в Ижевске
10:15, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО
Фото: ИА «Сусанин»
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К разработке технического задания привлекут архитектора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится мемориал памяти героев специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В составлении технического задания примет участие профессиональный архитектор. Также пройдёт конкурс на лучший эскиз памятника. В его создании будет учитываться мнение родных и близких военнослужащих.

Ранее глава Удмуртии встречался с вдовами и участниками СВО. Тогда было предложено организовать памятное место в Ижевске. Для этого был выбран сквер возле Дворца детско-юношеского творчества, где уже установлен мемориал «Слава ВДВ», а также памятники войнам-интернационалистам и участникам СВО

10:15, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО