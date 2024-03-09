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В Ижевске прошло награждение отличившихся горожанок и заслуженных педагогов республики

16:02, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске прошло награждение отличившихся горожанок и заслуженных педагогов республики
16:02, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#восьмое марта
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
73
0

Мероприятие прошло в Государственном театре оперы и балета.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске глава республики Александр Бречалов вручил награды заслуженным женщинам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В государственном театре оперы и балета 7 марта глава Удмуртии Александр Бречалов вручил награды заслуженным работницам разных отраслей.

Днём в театре собрались заводчанки, строители, предпринимательницы и другие. Бречалов поздравлял их с получением званий заслуженных работников своей отрасли. Затем для собравшихся выступили артисты Театра оперы и балета с гала-концертом «Моя прекрасная оперетта» (16+).

Вечером в зале собрались учителя. Глава республики пожелал педагогам здоровья, семейного счастья, успехов в работе и благодарных учеников. Лучшим представителям профессии были вручены награды: почётные грамоты и благодарности от главы республики.

16:02, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#восьмое марта