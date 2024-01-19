В Ижевске из-за метели ввели режим повышенной готовности

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начал действовать режим повышенной готовности из-за обрушившегося на город снегопада и порывистого ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Экстренные службы перешли на усиленный режим работы. Дорожники будут круглосуточно расчищать дороги и тротуары. К работам привлекут спецтехнику других организаций.

До 17:00 20 января управляющие организации должны проверить надежность ограждающих и снегозадерживающих конструкций, обеспечить установку знаков и ограждений на опасных участках. Также управляйки обязаны до 06:00 22 января расчистить территории жилых домов от снега и наледи, а также обработать тротуары и проезды реагентами.

По вопросам уборки городских улиц звоните по тел. диспетчерской службы города - 072 (с мобильных 998-072). По вопросам уборки придомовых территорий - в свою управляющую компанию или ТСЖ. В критических ситуациях, если есть угроза жизни и здоровью - 112.