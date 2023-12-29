Столкновение грузовиков под Ижевском и новая экранизация «Буратино»: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 29 декабря ожидается облачная погода. Ветер западный 6-11 м/с. Временами возможен небольшой снег. Днём температура воздуха достигнет -6…-11 градусов. На дорогах гололедица.

ДТП

В селе Октябрьский под Ижевском столкнулись два грузовика. Движение затруднилось, и пробка выросла до Завьялово. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На месте работают сотрудники полиции. Осуществлялось реверсивное движение.

От удара кабина одного из грузовиков со стороны пассажирского сиденья оказалась смята.

Новая экранизация

В России снимут новую экранизацию «Буратино». Работу над картиной поддержал Фонд кино. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фонд также поддержит производство фильмов об Александре Пушкине, Петре Великом, а также продолжение картины «Последний богатырь».

Эльбрус закрыт

Курорт на Эльбрусе закрыт из-за опасности схода лавин. Обильный снег здесь идёт уже неделю. Об этом сообщает «МИР 24».

Снега на Эльбрусе сейчас так много, что лавины могут сойти даже на оборудованные трассы. Из-за этого только за последние десять дней курорт приходилось закрывать трижды. Порывы ветра достигают 30 м\с, а глубина снежного покрова на трассах для новичков превысила метровую отметку.

Лошадиный энцефалит

В Аргентине был зарегистрирован случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом. Об этом сообщает «Газета.ru».

Это стало первым подтвержденным случаем заражения человека этой инфекцией за последние три десятилетия. Ранее, в 1982–1983 годах, в Аргентине также были выявлены случаи WEE среди лошадей, а в 1996 году был зарегистрирован единичный случай заражения человека.