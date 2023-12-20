С 29 декабря в Удмуртии вводится режим повышенной готовности

Ижевск. Удмуртия. На период новогодних и рождественских праздников, с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года, в Удмуртии будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение за подписью главы республики Александра Бречалова опубликовали на официальном портале руководства региона.

«Ввести с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

До 28 декабря органам местного самоуправления рекомендуют представить в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Удмуртии график дежурств ответственных должностных лиц.

Среди прочего Минстрою УР поручено обеспечить создание условий по устойчивому функционированию систем коммунальной инфраструктуры. Минздраву УР поручено обеспечить проведение в медорганизациях инвентаризации препаратов, в том числе в укладах выездных бригад СМП. Минобрнауки УР — усилить меры по обеспечению антитеррористической защищённости образовательных организаций.

Контроль за исполнением распоряжения возложили на премьер-министра республики.