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В России около 10 тысяч коррупционеров привлекли к уголовной ответственности в первом полугодии

16:19, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В России около 10 тысяч коррупционеров привлекли к уголовной ответственности в первом полугодии
16:19, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
56
0
#коррупция\n#чиновники
Фото: ИА "Сусанмн"
56
0

Среди них ряд высокопоставленных чиновников.

Москва. В России около 10 тысяч коррупционеров привлекли к уголовной ответственности в первом полугодии 2023 года. На эту тему пишет RT в интервью с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

Глава надзорного ведомства перечислил наиболее громкие фамилии фигурантов последних уголовных дел, напрямую связанных с коррупционной деятельностью ряда региональных чиновников. 

«В производстве следственных органов и на рассмотрении в суде находятся уголовные дела о коррупционных преступлениях, по которым привлечены к ответственности бывший губернатор Пензенской области Белозерцев, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва Суге-Маадыр, министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Чахеев, министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Свяченовский, вице-премьер правительства Карелии Лабинов и ряд других», — рассказал руководитель Генеральной прокуратуры России.

 

16:19, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
56
0
#коррупция\n#чиновники