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В Сарапуле арестовали местного жителя, подозреваемого в убийстве сожительницы

17:43, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле арестовали местного жителя, подозреваемого в убийстве сожительницы
17:43, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
132
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#убийство\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Ksenia Makagonova)
132
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Злоумышленника заключили под стражу.

Сарапул. Удмуртия. Во время ссоры житель Сарапула зарезал свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По данным следствия, 5 декабря 53-летний мужчина вместе со своей сожительницей выпивали алкоголь в одном из домов деревни Соколовка Сарапульского района. На бытовой почве между ними завязалась ссора, во время которой злоумышленник не менее 7 раз ударил женщину ножом.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). По обвинению в убийстве мужчину арестовали.  

17:43, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
132
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#убийство\n#уголовное дело