В Сарапуле арестовали местного жителя, подозреваемого в убийстве сожительницы

Сарапул. Удмуртия. Во время ссоры житель Сарапула зарезал свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 5 декабря 53-летний мужчина вместе со своей сожительницей выпивали алкоголь в одном из домов деревни Соколовка Сарапульского района. На бытовой почве между ними завязалась ссора, во время которой злоумышленник не менее 7 раз ударил женщину ножом.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). По обвинению в убийстве мужчину арестовали.