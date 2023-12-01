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Ижевчанин выместил недовольство работой гаражного кооператива на стороже, ударив его палкой по голове

15:20, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанин выместил недовольство работой гаражного кооператива на стороже, ударив его палкой по голове
15:20, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: СУ СКР по Удмуртии
76
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Мужчина от полученных травм скончался.

Ижевск. Удмуртия. 47-летний житель Ижевска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 3 августа 2023 года обвиняемый поссорился с 70-летним сторожем гаражного кооператива. Конфликт произошёл на фоне личной неприязни между сторожем и отцом фигуранта. Также обвиняемый был недоволен работой гаражного кооператива.

В ходе конфликта мужчина ударил сторожа палкой по голове. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. 

15:20, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд