Ижевчанин выместил недовольство работой гаражного кооператива на стороже, ударив его палкой по голове

Ижевск. Удмуртия. 47-летний житель Ижевска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 3 августа 2023 года обвиняемый поссорился с 70-летним сторожем гаражного кооператива. Конфликт произошёл на фоне личной неприязни между сторожем и отцом фигуранта. Также обвиняемый был недоволен работой гаражного кооператива.

В ходе конфликта мужчина ударил сторожа палкой по голове. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.