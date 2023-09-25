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В Ижевске осудили трёх обвиняемых в организации незаконной миграции

17:35, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске осудили трёх обвиняемых в организации незаконной миграции
17:35, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
32
0

Среди осуждённых есть иностранец. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осуждены трое обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. 

Установлено, что подозреваемые фальсифицировали результаты экзаменов иностранцев о по владению русским языком, истории и законодательства Российской Федерации. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии. Среди подозреваемых оказался один иностранец.

Одному из обвиняемых дали 3 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, остальным — по два года с испытательным сроком в 1,5 года.

17:35, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд