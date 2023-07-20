МыСпросилиЗаВас: как Ижевский оружейный завод боролся с диверсиями в годы войны?

Вопрос от жителя Ижевска: недавно на железнодорожных путях в Ижевске была совершена диверсия — поджог релейного шкафа. А как в годы Великой Отечественной войны на оружейном заводе предупреждали возможные диверсии?

В годы войны советские органы госбезопасности работали не только на фронте, но и в тылу. Велась оперативная работа по выявлению шпионов, диверсантов, шла борьба с саботажем и террором. Также меры воздействия применяли к потенциальным злоумышленникам.

Так, на заводе №74 (Оружейный) работало много граждан, на которых имелся компромат и их, по предложению органов надзора, отстраняли от работ, ведь предприятие было одним из ключевых в оборонном щите Союза.

Центральным государственным архивом Удмуртии был опубликован интересный документ, который раньше находился под грифом «совершенно секретно». В нём приводится список уволенных с завода работников в период с 1 декабря 1941 года по 1 января 1942 года. ПО мнению ответственных органов, данных лиц могли использовать иностранные разведки для диверсий и шпионажа.

Так, к примеру, работник цена №71 Сергей Лезин был не допущен к работам в рамках противодиверсионной защиты за то, что с 1914 по 1918 год находился в германском плену и после вернулся по обмену военнопленными.

Рабочий Геннадий Шутов, 1924 года рождения, не допущен к работам за то, что в 1940 году был судим за кражу на один год и его отец в 1918 году служил в белой армии. Состоял в рядах белогвардейцев и рабочий Иван Кочуров, также не допущенный к работам.

Рабочий Сабир Шаихутдинов попал в список за то, что в 1936 году был осуждён за поджог колхозного двора. За это преступление он отсидел три года.

Всего в список попали 75 человек. Тут и ранее судимые убийцы, грабители, фальшивомонетчики, спекулянты, хулиганы, родственники судимых, бывшие белогвардейцы и те, чья родня по тем или иным причинам жили за границей.

Самостоятельно с рассекреченным документом можно ознакомиться по ссылке.