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Жители Воткинска смогут отправить пожелания бойцам на передовую

10:35, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Воткинска смогут отправить пожелания бойцам на передовую
10:35, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
151
0

Послания оставляются на красном знамени.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске готовится к отправке груз вещей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Вместе с помощью бойцам отправят красный флаг с пожелания от жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Один подобный флаг уже был отправлен с предыдущей партией. К отправке готовят новый флаг. Любой желающий может оставить на нём пожелания военнослужащим. Для этого нужно прийти в ДК на улице Кирова, войти со двора и найти кабинеты №14 и №17, где волонтёры плетут сети, шьют изделия и упаковывают посылки. 

10:35, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО