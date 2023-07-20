Жители Воткинска смогут отправить пожелания бойцам на передовую

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске готовится к отправке груз вещей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Вместе с помощью бойцам отправят красный флаг с пожелания от жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Один подобный флаг уже был отправлен с предыдущей партией. К отправке готовят новый флаг. Любой желающий может оставить на нём пожелания военнослужащим. Для этого нужно прийти в ДК на улице Кирова, войти со двора и найти кабинеты №14 и №17, где волонтёры плетут сети, шьют изделия и упаковывают посылки.