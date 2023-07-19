Поисковики Удмуртии приняли участие в межрегиональных учениях на территории Башкирии

Глазов. Удмуртия. Бойцы поисково-спасательных отрядов (ПСО) Удмуртии приняли участие в межрегиональных учениях ЛизаАлерт, которые проходили с 14 по 16 июля в Уфимском районе Башкирии. Среди представителей Родникового края были члены глазовского ПСО «Север 18».

Как сообщается в официальной группе отряда в соцсети «ВКонтакте», в учениях также приняли участие поисковые отряды из Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Кировской и других областей России.

В рамках учений прошли лекции о базовых навыках поисковой работы, о первой помощи и эвакуации пострадавших, о навигации и углублённой картографии и т. д.

Глазовские добровольцы приняли участие в тренировке по поиску пропавшего человека при минимуме средств и ресурсов, заняв второе место. Также в ночь с 15 на 16 июля был организован массовый поиск с участием более сотни человек. Добровольцы по легенде искали взрослых и детей, один из пропавших был глухонемой. Учения продолжались до утра. Условных пропавших детей удалось найти.