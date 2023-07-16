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В аэропорту Ижевска заработала ещё одна бетоносмесительная установка

15:25, 16 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В аэропорту Ижевска заработала ещё одна бетоносмесительная установка
15:25, 16 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
778
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство
Фото: vk.com/a.gorbachevv
778
0

Продукция пойдёт на возведение нового аэровокзального комплекса.

Ижевск. Удмуртия. Новая бетоносмесительная смесь введена в эксплуатацию в Удмуртии. Появилась она в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Сегодня большая часть продукции идёт на строительство здания нового аэровокзала.

«Объект - строительный, но с транспортной отраслью связан напрямую», — написал министр.

Бетоносмесительный узел ижевского аэропорта теперь состоит из двух установок общей производительностью до 140 кубометров бетона.

15:25, 16 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
778
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство