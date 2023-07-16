В аэропорту Ижевска заработала ещё одна бетоносмесительная установка

Ижевск. Удмуртия. Новая бетоносмесительная смесь введена в эксплуатацию в Удмуртии. Появилась она в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Сегодня большая часть продукции идёт на строительство здания нового аэровокзала.

«Объект - строительный, но с транспортной отраслью связан напрямую», — написал министр.

Бетоносмесительный узел ижевского аэропорта теперь состоит из двух установок общей производительностью до 140 кубометров бетона.