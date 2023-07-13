Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид Ремесло – варить стекло Лонгрид

В Малопургинском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим

17:55, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Малопургинском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим
17:55, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2345
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#СВО
Фото: vk.com/syurin81
2345
0

Бойца посмертно наградили орденом Мужества.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии простились с погибшим в боях специальной военной операции рядовым Алексеем Петуховым. Об этом сообщил глава района Сергей Юрин.

«Алексей Юрьевич был заботливым сыном, любящим мужем, добрым отцом, верным другом, патриотом своей страны. Он добровольно принял решение отправиться защищать Родину», — написал Юрин. 

Алексея Петухова наградили орденом Мужества посмертно. Похороны прошли с оказанием всех воинских почестей. 

17:55, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2345
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#СВО