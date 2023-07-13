В Малопургинском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии простились с погибшим в боях специальной военной операции рядовым Алексеем Петуховым. Об этом сообщил глава района Сергей Юрин.

«Алексей Юрьевич был заботливым сыном, любящим мужем, добрым отцом, верным другом, патриотом своей страны. Он добровольно принял решение отправиться защищать Родину», — написал Юрин.

Алексея Петухова наградили орденом Мужества посмертно. Похороны прошли с оказанием всех воинских почестей.