Жители одного из домов на улице Совхозная в Ижевске пожаловались грязную воду из-под крана

Ижевск. Удмуртия. Житель дома №11 на улице Совхозная подали жалобу в региональное отделение Роспотребнадзора на воду, которая бежит у них из горячего крана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Горячая вода, по словам жителей, имеет жёлтый цвет, а также посторонние примеси. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора. В отобранных пробах было выявлено нарушение гигиенических нормативов по железу и цветности.

Надзорный орган обратился в суд с иском к управляющей компании с требованием обязать организацию устранить нарушения и обеспечить жильцов качественной горячей водой.