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Жители одного из домов на улице Совхозная в Ижевске пожаловались грязную воду из-под крана

16:00, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители одного из домов на улице Совхозная в Ижевске пожаловались грязную воду из-под крана
16:00, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: Unsplash.com
1242
0

В ситуацию вмешался Роспотребнадзор. 

Ижевск. Удмуртия. Житель дома №11 на улице Совхозная подали жалобу в региональное отделение Роспотребнадзора на воду, которая бежит у них из горячего крана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. 

Горячая вода, по словам жителей, имеет жёлтый цвет, а также посторонние примеси. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора. В отобранных пробах было выявлено нарушение гигиенических нормативов по железу и цветности. 

Надзорный орган обратился в суд с иском к управляющей компании с требованием обязать организацию устранить нарушения и обеспечить жильцов качественной горячей водой.

16:00, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ