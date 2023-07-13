Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид Ремесло – варить стекло Лонгрид

Новый спасательный пост общества спасения на водах открылся в Сарапуле

12:50, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Новый спасательный пост общества спасения на водах открылся в Сарапуле
12:50, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отдых на воде\n#спасатели
Фото: ОСВОД Удмуртии
69
0

Добровольцы будут проводить патрулирование Камы.

Сарапул. Удмуртия. На набережной Сарапула с 10 июля открылся второй спасательный пункт общества спасения на водах (ОСВОД). Об этом сообщается в официальной группе ОСВОД Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Теперь акватория Камы будет находиться под надзором двух спасательных экипажей. Добровольцы проводят патрулирование и разъяснительные рейды, рассказывая гражданам о безопасном отдыхе у воды. 

На данный момент в Удмуртии действует четыре поста ОСВОД: два в Сарапуле, один в Глазове и ещё один в посёлке Пычанки Завьяловского района. 

12:50, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отдых на воде\n#спасатели