Новый спасательный пост общества спасения на водах открылся в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. На набережной Сарапула с 10 июля открылся второй спасательный пункт общества спасения на водах (ОСВОД). Об этом сообщается в официальной группе ОСВОД Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Теперь акватория Камы будет находиться под надзором двух спасательных экипажей. Добровольцы проводят патрулирование и разъяснительные рейды, рассказывая гражданам о безопасном отдыхе у воды.

На данный момент в Удмуртии действует четыре поста ОСВОД: два в Сарапуле, один в Глазове и ещё один в посёлке Пычанки Завьяловского района.