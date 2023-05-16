Провал в асфальте на улице Союзная в Ижевске полностью устранят до 5 июня

До этого дыру заделают временной «заплаткой».
Ижевск. Удмуртия. На улице Союзная в Ижевске возле дома №111 провалился асфальт. Небольшое отверстие в дорожном полотне образовалось возле продуктового магазина. Об этом сообщают ижевчане в социальных сетях.
На вопрос горожан по срокам восстановления асфальта ответили в Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».
«В планах — в самое ближайшее время восстановить нарушенный участок пока во временном варианте (сделать подсыпку, уплотнить). Затем он будет восстановлен в полном объеме», — сообщили в пресс-службе компании.
Также уточняется, что полностью работы будут завершены до 5 июня.