Провал в асфальте на улице Союзная в Ижевске полностью устранят до 5 июня

Ижевск. Удмуртия. На улице Союзная в Ижевске возле дома №111 провалился асфальт. Небольшое отверстие в дорожном полотне образовалось возле продуктового магазина. Об этом сообщают ижевчане в социальных сетях.

На вопрос горожан по срокам восстановления асфальта ответили в Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».

«В планах — в самое ближайшее время восстановить нарушенный участок пока во временном варианте (сделать подсыпку, уплотнить). Затем он будет восстановлен в полном объеме», — сообщили в пресс-службе компании.

Также уточняется, что полностью работы будут завершены до 5 июня.