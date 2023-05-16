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Провал в асфальте на улице Союзная в Ижевске полностью устранят до 5 июня

15:15, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Провал в асфальте на улице Союзная в Ижевске полностью устранят до 5 июня
15:15, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#городская среда
Фото: Елена Краснова (vk.com/izh_blagoustroystvo)
91
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До этого дыру заделают временной «заплаткой».

Ижевск. Удмуртия. На улице Союзная в Ижевске возле дома №111 провалился асфальт. Небольшое отверстие в дорожном полотне образовалось возле продуктового магазина. Об этом сообщают ижевчане в социальных сетях. 

На вопрос горожан по срокам восстановления асфальта ответили в Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».

«В планах — в самое ближайшее время восстановить нарушенный участок пока во временном варианте (сделать подсыпку, уплотнить). Затем он будет восстановлен в полном объеме», — сообщили в пресс-службе компании. 

Также уточняется, что полностью работы будут завершены до 5 июня. 

15:15, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#городская среда