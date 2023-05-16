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Суд обязал ижевскую больницу выплатить 1 млн рублей пациентке, выпрыгнувшей из окна её третьего этажа

13:15, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд обязал ижевскую больницу выплатить 1 млн рублей пациентке, выпрыгнувшей из окна её третьего этажа
13:15, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
552
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com
552
0

Одного из медработников привлекли к ответственности за причинение вреда здоровью по неосторожности.

Ижевск. Удмуртия. Родственники женщины-инвалида I группы обратились в суд с иском в отношении одной из больниц. Проходя лечение, потерпевшая выпрыгнула из окна и получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что пациентка проходила лечение в данной больнице. Оставшись без присмотра персонала, она выпрыгнула из окна кабинета, расположенного на третьем этаже. При падении женщина получила травмы, нанёсшие ей тяжкий вред здоровью. 

Родственники потерпевшей обратились к прокурору Октябрьского района Ижевска, который направил соответствующий судебный иск о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение женщины. Вред здоровью был получен женщиной в результате неосторожности работницы больницы, которую октябрьский районный суд Ижевска признал виновной по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Суд взыскал с больницы 1 млн рублей.

13:15, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
552
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд