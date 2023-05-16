Арт-объект «Увидеть Алнаши и полюбить» появился в Удмуртии

Алнаши. Удмуртия. В селе Алнаши открыли арт-объект «Увидеть и полюбить». Как сообщил в соцсетях глава Алнашского района Удмуртии Алексей Семёнов, торжественное открытие инсталляции приурочили к международному Дню семьи.

«Команда молодёжного центра «Ошмес» в конце 2022 года реализовала проект «Увидеть Алнаши и полюбить». Очень хотели наши активные девушки, чтобы село было узнаваемо среди многих других. Это им отлично удалось! Теперь на территории отдела ЗАГС есть своя неповторимая фотозона», — отметил глава района.

Вместе с председателем Комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмилой Поповой они поздравили золотых и бриллиантовых юбиляров.