Осуждённый за надругательство над женщиной ижевчанин заявил, что признательные показания он дал под пытками

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор в отношении 47-летнего мужчины, которого обвиняли в надругательстве над женщиной и краже у неё сотового телефона. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

Следствием было установлено, что мужчина напал на улице на незнакомую женщину, увёл её в лес. Сломив волю жертвы путём угроз убийством неким опасным предметом, злоумышленник склонил её к половой связи, после чего похитил у потерпевшей телефон.

В рамках предварительного расследования мужчина дал на себя изобличающие показания, подтвердив совершение действий сексуального характера. Однако впоследствии подсудимый начал отрицать насильственный характер действий, нанесение побоев и угрозы убийства. Он расценил ситуацию как грубое домогательство со своей стороны. Признательные показания, по его словам, у него были получены под пытками. При этом вину в краже злоумышленник признал полностью.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.