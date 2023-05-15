Четверо ижевчан подозреваются в незаконном проведении азартных игр на улице Красноармейской

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в декабре 2022 года 36-летний ижевчанин в помещении на улице Красноармейской организовал подпольное казино. С помощью игрового оборудования он предоставлял посетителям доступ к азартным играм. Администраторами и кассирами злоумышленник назначил двух мужчин 24 и 42 лет, а также 42-летнюю женщину.

Деятельность заведения удалось пресечь 12 мая 2023 года. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору»).

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютерное оборудование, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны и деньги. С двух злоумышленников взяли подписку о невыезде, остальным запретили совершать определенные действия.

За совершение преступления злоумышленники могут получить штраф до миллиона рублей или их лишат свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.