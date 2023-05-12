В Удмуртии высадили 23 тысячи елей

Малая Пурга. Удмуртия. На территории Яганского лесничества в Малопургинском районе Удмуртии были высажены молодые ели в количестве 23 тысяч. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

Высадка проходила в рамках акции «Сад памяти», для участия в которой проходил набор добровольцев. Всего в лесовосстановительных работах приняли участие более 300 человек — представители бизнеса, работники государственных органов и участники специальной военной операции.

Новый сад занял площадь в 5,8 га.

«Целый новый лес, который сегодня появился в Удмуртии, символизирует неразрывную связь с прошлым, историю России и героический подвиг наших соотечественников. И в то же время – это надежда на мирное и светлое будущее для наших детей», — написал Удалов у себя в соцсетях.