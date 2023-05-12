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В Удмуртии высадили 23 тысячи елей

16:55, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии высадили 23 тысячи елей
16:55, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#лес
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
166
0

«Сад памяти» появился в Яганском лесничестве.

Малая Пурга. Удмуртия. На территории Яганского лесничества в Малопургинском районе Удмуртии были высажены молодые ели в количестве 23 тысяч. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов. 

Высадка проходила в рамках акции «Сад памяти», для участия в которой проходил набор добровольцев. Всего в лесовосстановительных работах приняли участие более 300 человек — представители бизнеса, работники государственных органов и участники специальной военной операции. 

Новый сад занял площадь в 5,8 га. 

«Целый новый лес, который сегодня появился в Удмуртии, символизирует неразрывную связь с прошлым, историю России и героический подвиг наших соотечественников. И в то же время – это надежда на мирное и светлое будущее для наших детей», — написал Удалов у себя в соцсетях.  

16:55, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#лес