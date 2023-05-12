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В Ижевске псевдо-ломбард незаконно выдавал гражданам займы

13:25, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске псевдо-ломбард незаконно выдавал гражданам займы
13:25, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кредиты
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
134
0

В наименовании юридического лица отсутствовало слово «ломбард».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявлена деятельность нелегальной кредитной организации. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Установлено, что организация прикрывалась деятельностью ломбарда и выдавала незаконные займы. При этом, в наименовании юридического лица псевдо-кредитора отсутствовало само слово — «ломбард», что является нарушением требований закона. Также организация не состояла в реестре ломбардов.

«Обращаясь в псевдо-ломбарды, клиенты не защищены законом, поэтому рискуют потерять залог. В настоящем ломбарде имущество застраховано, поэтому в случае порчи или пропажи предмета залога клиент получит компенсацию. Нелегальный ломбард возмещать ущерб не будет», — сообщили в отделении национального банка по Удмуртии. 

 

13:25, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кредиты