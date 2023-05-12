В Ижевске псевдо-ломбард незаконно выдавал гражданам займы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявлена деятельность нелегальной кредитной организации. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Установлено, что организация прикрывалась деятельностью ломбарда и выдавала незаконные займы. При этом, в наименовании юридического лица псевдо-кредитора отсутствовало само слово — «ломбард», что является нарушением требований закона. Также организация не состояла в реестре ломбардов.

«Обращаясь в псевдо-ломбарды, клиенты не защищены законом, поэтому рискуют потерять залог. В настоящем ломбарде имущество застраховано, поэтому в случае порчи или пропажи предмета залога клиент получит компенсацию. Нелегальный ломбард возмещать ущерб не будет», — сообщили в отделении национального банка по Удмуртии.