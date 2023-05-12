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Ревность стала причиной убийства 33-летнего мужчины в удмуртской деревне Старый Чультем

12:55, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ревность стала причиной убийства 33-летнего мужчины в удмуртской деревне Старый Чультем
12:55, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: unsplash.com (Октавиан Дан)
194
0

Ревнивец ударил оппонента ножом.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Завьяловского района будут судить за убийство, совершённое по причине возникшей ревности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Следствием установлено, что 10 марта компания знакомых распивала алкоголь. Среди собравшихся был 37-летний обвиняемый и его сожительница. Мужчина приревновал свою спутницу к 33-летнему жителю Ульяновска, на почве возникших деструктивных чувств подсудимый ударил оппонента ножом. 

От полученных ранений потерпевший погиб на месте.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

12:55, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство