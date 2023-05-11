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Итоги дня: ситуация вокруг сноса исторических зданий в Дебёсах и подготовка к ремонту подземного перехода возле УдГУ

18:00, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: ситуация вокруг сноса исторических зданий в Дебёсах и подготовка к ремонту подземного перехода возле УдГУ
18:00, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: Валерий Нуриахметов (ВКонтакте)
209
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А также начало навигации на Ижевском пруду.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 10 мая.

Начало навигации

Навигация теплоходов на Ижевском пруду начинается 13 мая. Регулярные рейсы до Воложки будут курсировать по прежнему маршруту: пристань на Дерябина, 1а — причал Воскресенского — Соловьёвские дачи — Воложка — и обратно.

Сети на Каме

Полтора километра браконьерских сетей извлекли из камских вод в Сарапульском районе. Рейд по пресечению незаконной рыбалки прошел 10 мая. Из реки было извлечено 15 сетей, 25 раколовок и других незаконных орудий лова в количестве 30 единиц.

Дебёсский снос

Снос двух исторических зданий в центре Дебёс привёл к общественному резонансу. О ситуации у себя в телеграмм-канале рассказала ведущая Ксения Собчак, также сломом домов заинтересовался следственный комитет. При этом, глава района анонсировал постройку на этом месте здания в стиле XIX века со шпилем

Начнётся ремонт

В Ижевске вскоре начнется ремонт подземного перехода возле УдГУ. Пока ведутся подготовительные работы, оценивается предстоящий фронт и объем задач. Поставлен срок завершения работ — до 31 июля 2023 года. 

Подрядчик отремонтирует лестницы, оборудует отвод воды, укрепит несущие конструкции, установит систему видеонаблюдения и навес из оргстекла.

Рекорды производство

Концерн «Калашников» произвёл рекордное за последние 10 лет количество оружия. 

18:00, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня