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В Удмуртии число обратившихся с жалобой на нападение клещей превысило 3,5 тысячи человек

16:22, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии число обратившихся с жалобой на нападение клещей превысило 3,5 тысячи человек
16:22, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Фото: unsplash.com (Егор Камелев)
87
0

Возбудитель энцефалита выявлен в 28 случаях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с каждым днём растёт число обратившихся с жалобой на присасывание клещей. По состоянию на 11 мая от нападения кровососущих паукообразных пострадали 3 583 человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Среди «покусанных» клещами 778 детей до 17 лет. 

Лидерами по обращениям среди районов республики являются Увинский (108 человек), Завьяловский (80 человек), Игринский (78 человек) и Малопургинский (73 человека). 

Наибольшее число обратившихся за помощью жителей зафиксировано в Ижевске (2 076 человек), Воткинске (137 человек) и Можге (131 человек).

В результате проведённых анализов удалось установить, что в 28 (1%) случаях присосавшиеся клещи были переносчиками энцефалита, у 11 человек заподозрили заражение. Гораздо чаще встречается возбудитель боррелиоза — 851 случай (37%) и также 11 случаев подозрения на заражение. 

16:22, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи