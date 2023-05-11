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В Удмуртии минувшим вечером произошёл пожар в учебном корпусе Асановского техникума

09:34, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии минувшим вечером произошёл пожар в учебном корпусе Асановского техникума
09:34, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
254
0

Обошлось без пострадавших.

Малая Пурга. Удмуртия. 10 мая произошёл пожар в Асановском аграрно-техническом техникуме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 17:15. Горела крыша учебного корпуса №2. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение. 

Эвакуация людей не потребовалась. В результате пожара уничтожена обрешётка крыши на площади 1 200 кв. м. Как выяснилось, причиной пожара стала неосторожность, допущенная при ремонте старой кровли с применением газовой горелки. 

Виновника привлекли к административной ответственности. 

В МЧС напоминают, что не следует использовать открытый огонь на воздухе в особый противопожарный режим. Необходимо исключить разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на природе, проведение огневых и сварочных работ. 

09:34, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар