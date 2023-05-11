В Удмуртии минувшим вечером произошёл пожар в учебном корпусе Асановского техникума

Малая Пурга. Удмуртия. 10 мая произошёл пожар в Асановском аграрно-техническом техникуме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 17:15. Горела крыша учебного корпуса №2. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение.

Эвакуация людей не потребовалась. В результате пожара уничтожена обрешётка крыши на площади 1 200 кв. м. Как выяснилось, причиной пожара стала неосторожность, допущенная при ремонте старой кровли с применением газовой горелки.

Виновника привлекли к административной ответственности.

В МЧС напоминают, что не следует использовать открытый огонь на воздухе в особый противопожарный режим. Необходимо исключить разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на природе, проведение огневых и сварочных работ.