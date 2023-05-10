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Водителей Удмуртии предупредили о повышенной активности диких животных на автомобильных дорогах

17:10, 10 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Водителей Удмуртии предупредили о повышенной активности диких животных на автомобильных дорогах
17:10, 10 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дикие животные
Фото: unsplash.com
70
0

С начала года произошло уже 38 ДТП с участием диких зверей. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с повышением тепла увеличивается активность диких зверей. Всё чаще представители фауны будут пересекать проезжие части автомобильных дорог. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов. 

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах. С наступлением темноты следует снижать скорость и ориентироваться на предупреждающие знаки. К сожалению, с начала 2023 года в Удмуртии произошло уже 38 аварий с участием диких животных. 

Если избежать ДТП не удалось, то следует остаться на месте до приезда полиции, после чего нужно описать ситуацию. В Минприроды республики напомнили, что после столкновения с животным покидать место аварии запрещено, тем более воспрещается забирать тушу зверя.  В противном случае водителю грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ («Кража»).

За гибель животного также придётся заплатить. Штраф за лося составляет 80 000 рублей, медведя — 60 000 рублей, кабана — 30 000 рублей. 

17:10, 10 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дикие животные