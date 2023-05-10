Водителей Удмуртии предупредили о повышенной активности диких животных на автомобильных дорогах

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с повышением тепла увеличивается активность диких зверей. Всё чаще представители фауны будут пересекать проезжие части автомобильных дорог. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах. С наступлением темноты следует снижать скорость и ориентироваться на предупреждающие знаки. К сожалению, с начала 2023 года в Удмуртии произошло уже 38 аварий с участием диких животных.

Если избежать ДТП не удалось, то следует остаться на месте до приезда полиции, после чего нужно описать ситуацию. В Минприроды республики напомнили, что после столкновения с животным покидать место аварии запрещено, тем более воспрещается забирать тушу зверя. В противном случае водителю грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ («Кража»).

За гибель животного также придётся заплатить. Штраф за лося составляет 80 000 рублей, медведя — 60 000 рублей, кабана — 30 000 рублей.