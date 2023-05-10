Неосторожная заточка ножа стала причиной пожара в Грахово

Грахово. Удмуртия. Небольшие искры от заточки ножа превратились в настоящий пожар, охвативший баню возле жилого дома в Грахово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Мужчина точил нож на шлифовальной машинке в предбаннике. Закончив работу, он вернулся в дом. Через несколько минут его жена увидела вырывающийся из бани огонь. Хозяева участка принялись самостоятельно тушить разгорающийся пожар. Для этого они поливали очаг водой из шланга. Однако попытки оказались тщетны.

Тогда мужчина решил полить огонь изнутри, вот только с открытием двери в помещение проник кислород и пламя разгорелось ещё сильнее. Пожар увидела соседка, которая вызвала спасателей. Огнеборцы оказались на месте через несколько минут.

Спасатели не допустили распространение пламени на дом и постройки во дворе

«Хозяин поблагодарил пожарных за спасение имущества, повинился в своих ошибках. И место для проведения работ не очистил от горючих материалов — в помещении стояли диван, стопки газет и журналов, и двери распахнул в горящий предбанник — из-за притока воздуха огонь разгорелся еще сильнее. Теперь ему предстоят ремонтно-строительные работы по возведению новой кровли бани и помещения предбанника», — сообщили в МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, даже при выполнении небольших операций.