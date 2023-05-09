Имена отпеваемых в соборе Александра Невского в Ижевске бойцов СВО внесут в Книгу Памяти

Ижевск. Удмуртия. Имена бойцов специальной военной операции, отпеваемых в соборе князя Александра Невского в Ижевске, решено увековечить в Книге Памяти. Об этом сообщает пресс-служба собора в соцсети «ВКонтакте».

7 мая верующим презентовали Книгу. Помимо имен там укажут годы жизни человека, где и как он погиб.

«Дорогие братья и сестры, вы знаете, что в Александро-Невском соборе отпеваются воины, погибшие в СВО. Делается это уже более года. И мы хотели бы вложить свою лепту в то, чтобы память об этих героях, отдавших свою жизнь за Отечество, за духовно-нравственные ценности, жила здесь, внутри храма. Для этого была создана Книга Памяти, которую вы видите», — сказал настоятель.