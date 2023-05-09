Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Имена отпеваемых в соборе Александра Невского в Ижевске бойцов СВО внесут в Книгу Памяти

12:15, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Имена отпеваемых в соборе Александра Невского в Ижевске бойцов СВО внесут в Книгу Памяти
12:15, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
561
0
#СВО\n#Удмуртия\n#собор\n#память
Фото: пресс-служба Александро-Невского собора
561
0

Также там укажут годы жизни человека и как он погиб.

Ижевск. Удмуртия. Имена бойцов специальной военной операции, отпеваемых в соборе князя Александра Невского в Ижевске, решено увековечить в Книге Памяти. Об этом сообщает пресс-служба собора в соцсети «ВКонтакте».

7 мая верующим презентовали Книгу. Помимо имен там укажут годы жизни человека, где и как он погиб. 

«Дорогие братья и сестры, вы знаете, что в Александро-Невском соборе отпеваются воины, погибшие в СВО. Делается это уже более года. И мы хотели бы вложить свою лепту в то, чтобы память об этих героях, отдавших свою жизнь за Отечество, за духовно-нравственные ценности, жила здесь, внутри храма. Для этого была создана Книга Памяти, которую вы видите», — сказал настоятель.

12:15, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
561
0
#СВО\n#Удмуртия\n#собор\n#память