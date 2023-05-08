Военный парад, конкурс строевой подготовки и песни Победы: что смогут увидеть жители Ижевска на праздновании 9 мая

Главные мероприятия Дня Победы в столице Удмуртии — в обзоре «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. Торжественные мероприятия у памятников ковавшим Великую Победу на фронте и в тылу, конкурс строевой подготовки, концерты и военный парад — лишь немногое из того, что смогут увидеть жители и гости столицы Удмуртии на праздновании 9 Мая. Основные мероприятия Дня Победы в Ижевске — в обзоре «Сусанина».
Празднование очередной годовщины Победы начнется в 09:00 с возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы, посвященного подвигу жителей Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. В это же время в сквере у Вечного огня стартует акция «Стена памяти», на которой ижевчане и жители республики смогут увидеть лица и биографии своих героев-земляков.
С 10:00 до 11:00 на улице Пушкинской у Центральной площади парадным маршем пройдут колонны сотрудников силовых структур, представителей общественных патриотических организаций и служащих оборонных предприятий республики, запланирован проход военной техники, как современных образцов, так и раритетных.
В 11:00 на главной сцене Центральной площади начнется выступлением государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас» с программой «Песни Победы», а с 12:00 на площади стартует финал общереспубликанского смотра-конкурса по строевой подготовке среди школьников и участников кадетского движения.
С 14:00 до 16:30 в районе Центральной площади пройдет традиционная «Эстафета мира», а с 19:30 здесь стартует большая концертная программа, где зрители смогут увидеть, в том числе, авторский балет Николая Маркелова «Танец жизни — симфония Победы».
Вечерняя программа пройдет и на набережной ижевского пруда. Здесь выступит сводный хор «Zа отцов и сыновей», а также состоится ежегодная акция «Свеча памяти».
Напомним, в праздновании Дня Победы задействованы все основные культурные и досуговые площадки столицы.
Также 9 мая на время праздничных мероприятий на центральных улицах Ижевска будет ограничено движение транспорта.