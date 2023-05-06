Меры безопасности усилят в Удмуртии в праздничные дни

Ижевск. Удмуртия. В период праздничных дней в Удмуртии усилят меры безопасности. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, 9 мая в Ижевске и во всех городах и районах Удмуртии пройдут праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвящённые празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в этих событиях участвует большое количество жителей республики. И, безусловно, будут усилены меры безопасности.

Отмечается, что ещё в апреле глава Удмуртии Александр Бречалов провёл совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба республики, на котором были даны поручения по обеспечению мер безопасности в местах с массовым пребыванием людей, объектах здравоохранения и социальной защиты в праздничные дни.

«Наша общая задача — не допускать провокаций. Прошу всех настроиться на работу, все тренировки провести в намеченные сроки, руководителям учреждений ответственно отнестись к организации дежурств и взаимодействию с экстренными службами», — отмечал глава региона.

Руководители правоохранительных органов проинформировали, что подразделения переведены на усиленный вариант несения службы, в боевой расчёт введена резервная техника.

Сотрудники полиции будут пресекать продажу алкоголя в розницу в границах мест проведения праздничных мероприятий во исполнение закона «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», пожарно-спасательные службы будут дежурить на задействованных объектах и местах проведения праздничных мероприятий.

На сегодняшний день на объектах с массовым пребыванием людей уже проведены профилактические мероприятия с отработкой действий по эвакуации людей на случай возможных чрезвычайных ситуаций и пожаров. На объектах с массовым пребыванием людей посты оборудованы телефонной связью, имеются списки телефонов экстренных служб, схемы оповещения руководящего состава. Также проходят учения на стратегических объектах критической инфраструктуры, транспортных узлах, в том числе в аэропорту.

Также напомним, указом главы Удмуртии запрещено использование беспилотных воздушных судов на территории республики. В случае обнаружения в воздухе БПЛА обязательно необходимо сообщить в МВД по Удмуртии для проверки дрона. Также можно позвонить в дежурную часть по номеру 102.