Национальная библиотека Удмуртии поможет найти сведения об участниках Великой Отечественной войны

Ижевск. Удмуртия. В День Победы специалисты Национальной библиотеки Удмуртии организуют консультационную площадку «Поиск солдата». Об этом сообщил в соцсетях министр культуры республики Владимир Соловьёв.

«Сегодня у многих людей есть родственники, пропавшие без вести во время войны, деды и прадеды, о судьбе которых хотелось бы что-то знать», — написал министр.

Специалисты Нацбиблиотеки помогут найти всем желающим необходимые сведения об участниках Великой Отечественной войны в архивных базах данных — уточнить факты биографии, наименование наград и боевой путь.

Площадка будет работать на территории библиотеки 9 мая с 10:00 до 18:00.