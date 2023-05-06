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Национальная библиотека Удмуртии поможет найти сведения об участниках Великой Отечественной войны

12:00, 06 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Национальная библиотека Удмуртии поможет найти сведения об участниках Великой Отечественной войны
12:00, 06 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#Великая Отечественная Война
Фото: ИА "Сусанин"
140
0

Площадка «Поиск солдата» будет работать 9 мая до 18:00.

Ижевск. Удмуртия. В День Победы специалисты Национальной библиотеки Удмуртии организуют консультационную площадку «Поиск солдата». Об этом сообщил в соцсетях министр культуры республики Владимир Соловьёв.

«Сегодня у многих людей есть родственники, пропавшие без вести во время войны, деды и прадеды, о судьбе которых хотелось бы что-то знать», — написал министр.

Специалисты Нацбиблиотеки помогут найти всем желающим необходимые сведения об участниках Великой Отечественной войны в архивных базах данных — уточнить факты биографии, наименование наград и боевой путь. 

Площадка будет работать на территории библиотеки 9 мая с 10:00 до 18:00.

12:00, 06 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#Великая Отечественная Война