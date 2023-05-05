Итоги дня: заморозки в Удмуртии и подозрение на птичий грипп в Глазове

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро, 5 мая, в Удмуртии зарегистрировано 75 случаев заражения ковидом.

Приютили поросёнка

Бойцы Удмуртского полка, находящиеся в зоне СВО, приютили поросенка, мать которого погибла. Дикую хрюшку, которая сразу всех очаровала, ребята назвали Пулей, а ласково называют Пулечкой. Специально для нее бойцы построили дощатый загончик. В основном поросенок «охраняет» блиндаж, принимает солнечные ванны или спит на маскировочных сетях.

Новый вокзал

Кизнере построят новое здание вокзала. Работы начнутся в 2024 году. Из старого посещения сделают музей.

Новая форма

Предприятия ижевского концерна «Калашников» начали поставки обновленного комплекта полевой формы для Вооруженных сил России. Обмундирование отличается новой расцветкой и улучшенными характеристиками.

Холодные праздники

Предстоящие праздничные дни в Удмуртии будут холодными и дождливыми.

Днём в субботу на севере и северо-западе республики ожидается +11…+16 градусов, в других частях — до +17…+22. Начиная с 7 мая на территорию региона начнёт поступать воздух из Арктики.

В воскресенье днём похолодает до +7…+12 градусов. Сильный ветер создаст впечатление, что на улице ещё холоднее. Ночью будут идти дожди. Днём осадки сохранятся местами.

8 мая ночью столбик термометра покажет 0…-3 градуса. Днём потеплеет лишь до +6…+11. Осадков не ожидается, ветер утихнет. В ночь на 9 мая похолодает до -5 градусов, днём температура воздуха поднимется до +10…+15 градусов. Обойдётся без осадков.

Гибель птиц

На Южном озере в Глазове обнаружили мертвых чаек. Патологический материал отправили на экспертизу. Горожанам и гостям города рекомендуют пока не гулять на озере. Результаты анализа будут готовы в течение 20 дней.

Снос исторических зданий

В Дебёсах начали разбирать два самых старинных здания в селе. Постройки не являются объектами культурного наследия, но сохранили память о Сибирском тракте.

Администрация Дебëсского района в апреле провела торги, в результате которых выявлен победитель. Теперь здания могут разобрать и на их месте построить «что-то посовременнее».