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Предстоящие праздничные дни в Удмуртии будут холодными и дождливыми

12:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Предстоящие праздничные дни в Удмуртии будут холодными и дождливыми
12:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
34
0

В северных районах может пойти снег с дождём.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидаются заморозки. Выпадут они на предстоящие праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь с пятницы на субботу в регион придёт дождливая и ветреная погода. Продолжительные дожди пройдут в северной и северо-западной части Удмуртии. Скорость ветра будет достигать 9-14 м/с, местами до 17 м/с.

Днём в субботу на севере и северо-западе республики ожидается +11…+16 градусов, в других частях — до +17…+22. Начиная с 7 мая на территорию региона начнёт поступать воздух из Арктики.

В воскресенье днём похолодает до +7…+12 градусов. Сильный ветер создаст впечатление, что на улице ещё холоднее. Ночью будут идти дожди. Днём осадки сохранятся местами. 8, 9 и 10 мая по ночам температура воздуха будет достигать минусовых температур, что плохо скажется на деревья и кустарники.

8 мая ночью столбик термометра покажет 0…-3 градуса. Днём потеплеет лишь до +6…+11. Осадков не ожидается, ветер утихнет. В ночь на 9 мая похолодает до -5 градусов, днём температура воздуха поднимется до +10…+15 градусов. Обойдётся без осадков.

Предварительный прогноз говорит о том, что 10 мая ночью заморозки сохранятся. Днём потеплеет до +13…+18.  

 

12:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода