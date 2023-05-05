Предстоящие праздничные дни в Удмуртии будут холодными и дождливыми

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидаются заморозки. Выпадут они на предстоящие праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь с пятницы на субботу в регион придёт дождливая и ветреная погода. Продолжительные дожди пройдут в северной и северо-западной части Удмуртии. Скорость ветра будет достигать 9-14 м/с, местами до 17 м/с.

Днём в субботу на севере и северо-западе республики ожидается +11…+16 градусов, в других частях — до +17…+22. Начиная с 7 мая на территорию региона начнёт поступать воздух из Арктики.

В воскресенье днём похолодает до +7…+12 градусов. Сильный ветер создаст впечатление, что на улице ещё холоднее. Ночью будут идти дожди. Днём осадки сохранятся местами. 8, 9 и 10 мая по ночам температура воздуха будет достигать минусовых температур, что плохо скажется на деревья и кустарники.

8 мая ночью столбик термометра покажет 0…-3 градуса. Днём потеплеет лишь до +6…+11. Осадков не ожидается, ветер утихнет. В ночь на 9 мая похолодает до -5 градусов, днём температура воздуха поднимется до +10…+15 градусов. Обойдётся без осадков.

Предварительный прогноз говорит о том, что 10 мая ночью заморозки сохранятся. Днём потеплеет до +13…+18.