Жителя Ижевска осудили за избиение матери

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местному жителю, обвиняемому в избиении матери, огласили приговор. О результатах разбирательства сообщает пресс-служба удмуртской прокуратуры.

Преступление обвиняемый совершил в октябре прошлого года. Дома он поссорился с матерью, после чего избил её.

Ранее мужчина уже имел судимость за преступление, совершённое с применением насилия. И в этот раз суд признал его виновным в нанесении побоев, ограничив свободу обвиняемого на полгода.

Приговор в законную силу не вступил.