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Жителя Ижевска осудили за избиение матери

11:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Ижевска осудили за избиение матери
11:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com (Luis Quintero)
45
0

Рукоприкладство стало следствием ссоры.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местному жителю, обвиняемому в избиении матери, огласили приговор. О результатах разбирательства сообщает пресс-служба удмуртской прокуратуры.

Преступление обвиняемый совершил в октябре прошлого года. Дома он поссорился с матерью, после чего избил её.

Ранее мужчина уже имел судимость за преступление, совершённое с применением насилия. И в этот раз суд признал его виновным в нанесении побоев, ограничив свободу обвиняемого на полгода.

Приговор в законную силу не вступил.

11:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд