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Бойцы одного из подразделений Удмуртского полка на СВО приютили поросенка

09:50, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Бойцы одного из подразделений Удмуртского полка на СВО приютили поросенка
09:50, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
314
0
#Удмуртия\n#спецоперация\n#спасение животных\n#свиньи
Фото: Скриншот с видео отделения Народного фронта в Удмуртии
314
0

Ребята считают свинку Пулю антистрессом, поэтому часто гладят и берут на руки.

Участники спецоперации из Удмуртии в своем полку приютили поросенка. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта в Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Бойцам одного из подразделений Удмуртского полка поросенок Пуля досталась в месячном возрасте. Её мама погибла, и военнослужащие из других подразделений приютили малышей. Командир подразделения рассказал, что как только увидел поросенка, то не смог удержаться и попросил её для своей роты. 

Дикую хрюшку, которая сразу всех очаровала, ребята назвали Пулей, а ласково называют Пулечкой. Специально для нее бойцы построили дощатый загончик. 

«Но сидеть ей там некогда. На боевом посту хрюша следит за порядком и с важным видом «охраняет» блиндаж. Пройти мимо такого поста без улыбки просто невозможно», — сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта в Удмуртии. 

Также Пуля любит отдохнуть, принимая солнечные ванны, или спит в тени на маскировочных сетях. Участники спецоперации гладят её, берут на руки и считают лучшим антистрессом. А также хрюшка напоминает им о доме.  

 

09:50, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
314
0
#Удмуртия\n#спецоперация\n#спасение животных\n#свиньи