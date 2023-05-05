Бойцы одного из подразделений Удмуртского полка на СВО приютили поросенка

Участники спецоперации из Удмуртии в своем полку приютили поросенка. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта в Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Бойцам одного из подразделений Удмуртского полка поросенок Пуля досталась в месячном возрасте. Её мама погибла, и военнослужащие из других подразделений приютили малышей. Командир подразделения рассказал, что как только увидел поросенка, то не смог удержаться и попросил её для своей роты.

Дикую хрюшку, которая сразу всех очаровала, ребята назвали Пулей, а ласково называют Пулечкой. Специально для нее бойцы построили дощатый загончик.

«Но сидеть ей там некогда. На боевом посту хрюша следит за порядком и с важным видом «охраняет» блиндаж. Пройти мимо такого поста без улыбки просто невозможно», — сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта в Удмуртии.

Также Пуля любит отдохнуть, принимая солнечные ванны, или спит в тени на маскировочных сетях. Участники спецоперации гладят её, берут на руки и считают лучшим антистрессом. А также хрюшка напоминает им о доме.