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В Удмуртии выявлено 9 случаев присасывания клещей-переносчиков энцефалита

08:30, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выявлено 9 случаев присасывания клещей-переносчиков энцефалита
08:30, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Фото: unsplash.com
130
0

Всего с жалобами на нападение клещей обратились более 1,8 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года, по данным на 4 мая, с жалобами на присасывание клещей обратился 1 861 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Среди пострадавших от «укусов» клещей 391 ребёнок. Наибольшее число жалоб поступило из Малопургинского (49 человек), Завьяловского (48 человек) и Сарапульского (40 человек) районов. Также с жалобами на присасывание паукообразных обратился 961 житель Ижевска и 106 жителей Воткинска.

Возбудитель клещевого энцефалита был выявлен в 9 случаях, боррелиоза — в 329 случаях. Всего подтверждено 5 случаев подозрения на заболевания энцефалитом и 9 подозрений на заболевание боррелиозом.

08:30, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи