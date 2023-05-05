В Удмуртии выявлено 9 случаев присасывания клещей-переносчиков энцефалита

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года, по данным на 4 мая, с жалобами на присасывание клещей обратился 1 861 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Среди пострадавших от «укусов» клещей 391 ребёнок. Наибольшее число жалоб поступило из Малопургинского (49 человек), Завьяловского (48 человек) и Сарапульского (40 человек) районов. Также с жалобами на присасывание паукообразных обратился 961 житель Ижевска и 106 жителей Воткинска.

Возбудитель клещевого энцефалита был выявлен в 9 случаях, боррелиоза — в 329 случаях. Всего подтверждено 5 случаев подозрения на заболевания энцефалитом и 9 подозрений на заболевание боррелиозом.