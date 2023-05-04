Ветераны Великой Отечественной войны встретились с ижевской молодёжью

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска 3 мая прошла встреча молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны Шайхенуром Шархмуловичем Мулиным и Геннадием Семеновичем Ложкиным. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ребята-волонтёры пообщались с ветеранами, поздравили их с наступающим Днём Победы. Геннадий Семенович и Шайхенур Шархмулович рассказали о пережитой войне.

«В январе 1942 года меня призвали в армию. Нас, сорок молодых парней из деревни, направили в город Новокузнецк в пехотное училище. Но из-за плохого знания русского языка нас, плохо говоривших по-русски, вскоре отправили в учебный пулеметный полк в город Багатоль Красноярского края, и после трех месяцев учебы направили на Калининский фронт.

Здесь в пулеметной роте 164-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии нам выдали оружие и прямо с марша бросили в окопы. Однажды снаряд разорвался прямо возле моих ног, но, на удивление, осколки пролетели мимо. Два года был я на передовой со своим пулеметом «Максим», до 1944 года таскал его у себя на спине. Наверное, потому и остался живой. А может, удачлив был, потому что получил лишь несколько легких ранений и боевых позиций не покидал», — рассказал Шайхенур Шархмулович.

«Я родился 16 января 1925 года. В 1941 году закончил Дебесское педагогическое училище и полтора года проработал в Дебесском районе учителем начальных классов. В январе 1943 года был призван в ряды Советской Армии, служил на Дальнем Востоке, затем был направлен в Оренбургское танковое военное училище. После демобилизации работал учителем», — поделился воспоминаниями Геннадий Семенович.

Напомним, в Ижевске со 2 мая во дворах, где живут ветераны, проходят выступления передвижных творческих бригад.